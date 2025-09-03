Logo R7.com
Filha de Gugu posa com o marido ao lado de Ferrari avaliada em R$ 2,5 milhões

Sofia Liberato se torna alvo de comentários nas redes sociais ao posar com carro de luxo

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Sofia Liberato e marido Feed TV

A herdeira Sofia Liberato, filha de Gugu Liberato, começou a movimentar as redes sociais neste último fim de semana. Aos 21 anos, a jovem, que oficializou a união em maio deste ano com o empresário e piloto de drift Gabriel Gravino, protagonizou um ensaio fotográfico ao lado do marido. Nas imagens, o casal aparece ao lado de uma Ferrari avaliada em cerca de R$ 2,5 milhões, reforçando o estilo de vida marcado pelo luxo e sofisticação.

