Filho de Neymar Jr, Davi Lucca, completa 14 anos e ganha festa com tema especial

esta de aniversário de Davi Lucca teve decoração em preto e branco, show de rapper e homenagens de familiares, incluindo Neymar Jr...

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Filho de Neymar (Foto: Instagram) Feed TV

Davi Lucca, filho mais velho de Neymar Jr, comemorou 14 anos neste domingo (24) com uma festa intimista ao lado da família e amigos, realizada na mansão do jogador em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O jovem escolheu o Santos, time em que o pai atua, como tema da celebração.

