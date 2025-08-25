Filho de Neymar Jr, Davi Lucca, completa 14 anos e ganha festa com tema especial esta de aniversário de Davi Lucca teve decoração em preto e branco, show de rapper e homenagens de familiares, incluindo Neymar Jr... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 25/08/2025 - 17h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 17h00 ) twitter

Filho de Neymar (Foto: Instagram) Feed TV

Davi Lucca, filho mais velho de Neymar Jr, comemorou 14 anos neste domingo (24) com uma festa intimista ao lado da família e amigos, realizada na mansão do jogador em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O jovem escolheu o Santos, time em que o pai atua, como tema da celebração.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes dessa comemoração especial!

