Gisele Bündchen aparece poderosa e revela ‘perrengue chique’
Supermodelo compartilha bastidores e desafios de fotos no verão de Miami
Nesta quinta-feira (27), Gisele Bündchen, de 45 anos, publicou fotos de um recente ensaio fotográfico. A supermodelo brasileira, que deu à luz há seis meses, aparece poderosa à beira de uma piscina usando looks totalmente pretos. Na legenda, ela comentou sobre os desafios enfrentados durante a sessão de fotos. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes sobre a nova fase de Gisele! Leia Mais em Feed TV:
Nesta quinta-feira (27), Gisele Bündchen, de 45 anos, publicou fotos de um recente ensaio fotográfico. A supermodelo brasileira, que deu à luz há seis meses, aparece poderosa à beira de uma piscina usando looks totalmente pretos. Na legenda, ela comentou sobre os desafios enfrentados durante a sessão de fotos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes sobre a nova fase de Gisele!
Leia Mais em Feed TV: