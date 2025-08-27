Gisele Bündchen aparece poderosa e revela ‘perrengue chique’ Supermodelo compartilha bastidores e desafios de fotos no verão de Miami

Nesta quinta-feira (27), Gisele Bündchen, de 45 anos, publicou fotos de um recente ensaio fotográfico. A supermodelo brasileira, que deu à luz há seis meses, aparece poderosa à beira de uma piscina usando looks totalmente pretos. Na legenda, ela comentou sobre os desafios enfrentados durante a sessão de fotos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes sobre a nova fase de Gisele!

Leia Mais em Feed TV: