Gordão da XJ pede perdão à ex-namorada: ‘Meu coração ainda é seu’

Gordão XJ e namorada (Foto: Instagram) Feed TV

No Dia dos Namorados, o influenciador Gordão da XJ, de 20 anos, se declarou à ex-namorada Nicolle Caroline, com quem terminou há duas semanas. Mesmo separados, ele afirmou que ainda a ama e usou as redes sociais para compartilhar um pedido de desculpas, acompanhado de fotos antigas do casal.

Para saber mais sobre essa emocionante declaração e os desdobramentos do relacionamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

