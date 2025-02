Gracyanne Barbosa come 9 ovos durante refeição e expõe estratégia para manter dieta Musa surpreende com rotina fitness O conteúdo Gracyanne Barbosa come 9 ovos durante refeição e expõe estratégia para manter dieta aparece... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 14/01/2025 - 11h48 (Atualizado em 14/01/2025 - 11h48 ) twitter

images (65)

Logo no primeiro dia de confinamento, Gracyanne Barbosa já demonstrou seu foco na alimentação e no estilo de vida regrado que a consagraram. Ao lado da irmã, Giovanna Jacobina, a musa fitness garantiu vaga no Vip e rapidamente aproveitou para preparar sua primeira refeição: nove ovos consumidos de uma vez só.

Para saber mais sobre a dieta de Gracyanne e como ela pretende enfrentar os desafios do confinamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

