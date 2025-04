Influenciadora Aline Novak deixou o trabalho na fazenda e acumula milhões de fãs A musa que alimentava marrecos no interior, virou fenômeno nas plataformas com mais de 1 milhão de seguidores acompanhando a rotina... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 02/04/2025 - 16h06 (Atualizado em 02/04/2025 - 16h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aline Novak (Foto: Reprodução) | Texto: Nicolly Adames

Ela cresceu em uma fazenda, onde, aos 14 anos, já se aventurava alimentando marrecos e carregando sacos de ração. Hoje, aos 24 anos, Aline Novak vive em uma chácara no interior do Paraná e é um verdadeiro ícone nacional. Com um faturamento mensal que ultrapassa os R$ 250 mil em apenas uma plataforma, a famosa se destaca como uma das criadoras mais desejadas do Brasil. A trajetória de Aline Novak, nome artístico de Thaynara, é marcada por uma forte conexão com a natureza e um desejo insaciável por realização.

Não perca a chance de conhecer mais sobre a trajetória inspiradora de Aline! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Amin Khader é internado às pressas e passa por cateterismo: ‘Quase infartei’

Zilu Camargo choca ao mostrar antes e depois de seu cachorro: ‘Podre’

Preta Gil é internada às pressas e precisa se submeter a novos exames