Influenciadora teen Antonela Braga revela que não pretende fazer faculdade pública; saiba o motivo Famosa no TikTok, Antonela explica decisão e fala sobre acesso ao ensino superior Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 18/08/2025 - 16h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h00 ) twitter

Antonela Braga (Foto: Instagram) Feed TV

A influenciadora teen Antonela Braga, conhecida pelos vídeos divertidos no TikTok, revelou recentemente que não pretende ingressar em uma faculdade pública. A jovem, que acumula milhares de seguidores nas redes sociais, comentou sobre sua escolha e os motivos por trás da decisão, destacando questões relacionadas ao acesso ao ensino superior.

Para saber mais sobre a decisão de Antonela e os debates que gerou, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

