Influenciadora teen Antonela Braga revela que não pretende fazer faculdade pública; saiba o motivo
Famosa no TikTok, Antonela explica decisão e fala sobre acesso ao ensino superior
A influenciadora teen Antonela Braga, conhecida pelos vídeos divertidos no TikTok, revelou recentemente que não pretende ingressar em uma faculdade pública. A jovem, que acumula milhares de seguidores nas redes sociais, comentou sobre sua escolha e os motivos por trás da decisão, destacando questões relacionadas ao acesso ao ensino superior.
Para saber mais sobre a decisão de Antonela e os debates que gerou, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
