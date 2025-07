Isa Scherer presenteia marido com alpargata de 8 mil reais; veja Ex-MasterChef compartilha momento íntimo e divertido ao lado dos filhos e do marido, que ganhou alpargatas de luxo no aniversário O... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 04/07/2025 - 12h37 (Atualizado em 04/07/2025 - 12h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Isabella Scherer e família (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

A manhã desta sexta-feira (4) começou com uma surpresa especial na casa de Isabella Scherer. A cozinheira e influenciadora de 29 anos, celebrou o aniversário de 40 anos do marido, Rodrigo Calazans, com direito a uma comemoração íntima em família e um presente pra lá de sofisticado.

Para saber mais sobre essa celebração e o presente luxuoso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Filha caçula de Roberto Justus usa bolsa caríssima ao combinar look com os pais; saiba o preço

Kyra Gracie revela que filhos não querem ser atletas de jiu-jitsu: “Pressão”

Sheila Mello faz revelação sobre Scheila Carvalho: “Nunca aconteceu”