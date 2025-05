Jennifer Aniston relembra últimas palavras que disse a Angelina Jolie antes da separação com Brad Pitt A atriz de Friends relembrou o que disse a Jolie no encontro que tiveram, sem imaginar que ela se tornaria a nova esposa de Pitt O... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 14/05/2025 - 20h04 (Atualizado em 14/05/2025 - 20h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

JENNIFER-ANISTON-SELFIE-FEED Feed TV

A separação de Jennifer Aniston e Brad Pitt, em 2005, marcou uma reviravolta significativa nos bastidores de Hollywood. O fim de um dos casais mais populares da indústria do entretenimento surpreendeu milhões e alimentou especulações sobre os motivos da ruptura. Vinte anos depois, a atriz de “Friends” relembrou um dos episódios mais simbólicos do triângulo amoroso, ao contar o que disse a Angelina Jolie no único encontro que tiveram, sem imaginar que ela se tornaria a nova companheira de seu então marido. Veja abaixo como foi a conversa entre as famosas!

Para saber mais sobre essa história intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Ludmilla e Brunna celebram chegada de Zuri: “Multiplicamos o amor”

Preta Gil detalha como será o tratamento nos EUA: ‘Vou voltar curada, se Deus quiser’

Viih Tube planeja casamento com Eliezer para 2026; saiba como será