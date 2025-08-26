Logo R7.com
Jessie J revela detalhes sobre diagnóstico de câncer de mama

Cantora britânica fala sobre os desafios da maternidade e do tratamento

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Jessie J (Foto Instagram) Feed TV

No dia 31 de março, a cantora britânica Jessie J, de 37 anos, recebeu o diagnóstico de câncer de mama, após encontrar um nódulo em seu seio. Em entrevista ao podcast Great Company, a artista relatou pela primeira vez toda a experiência, desde a descoberta da doença até os impactos emocionais de conciliar o tratamento com a maternidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e saiba mais sobre a luta de Jessie J contra o câncer.

