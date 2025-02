João Guilherme revela motivo de ter parado de usar cropped; saiba mais Ator explica decisão durante entrevista e comenta sobre julgamento recebido. O conteúdo João Guilherme revela motivo de ter parado... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 10/02/2025 - 13h46 (Atualizado em 10/02/2025 - 13h46 ) twitter

João Guilherme (Foto Reprodução Instagram)

João Guilherme, de 23 anos, revelou que desistiu de usar croppeds devido às críticas e rótulos que recebeu. O ator, que adotou a peça como parte do seu estilo em 2023, chamou atenção ao aparecer em diversas ocasiões com o visual. No entanto, ele explicou que decidiu parar com a tendência após os comentários do público.

Para saber mais sobre a decisão de João Guilherme e suas reflexões sobre o assunto, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

