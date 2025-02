João Silva atualiza estado de saúde de Faustão; saiba como apresentador está Apresentador celebra recuperação do pai após internações e transplantes. O conteúdo João Silva atualiza estado de saúde de Faustão;... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 17/02/2025 - 13h26 (Atualizado em 17/02/2025 - 13h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Faustão e João (Foto Reprodução Redes Sociais)

No último sábado (15), João Silva, filho de Faustão, participou dos ensaios técnicos do Carnaval 2025 na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Enquanto gravava conteúdos para seu programa na Band, exibido nas noites de domingo, o apresentador falou sobre a saúde do pai, demonstrando alívio com a evolução do tratamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Feed TV:

Saiba a causa da morte da atriz sul-coreana Kim Sae-ron

Ex de Wanessa Camargo, Marcus Buaiz se declara para Isis Valverde: ‘Novo ciclo’

Saiba quais são as expectativas de Fernanda Torres para o Oscar