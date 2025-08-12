Jojo Todynho exibe corpo após perder 85 kg e provoca: “Insuportável, mas gostosa” Cantora compartilha vídeo antes do treino e fala sobre autoestima e transformação após cirurgia bariátrica Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 12/08/2025 - 12h40 (Atualizado em 12/08/2025 - 12h40 ) twitter

Jojo Todynho (Foto: Instagram) Feed TV

Jojo Todynho, de 28 anos, começou o dia cheia de energia nesta terça-feira (12) e compartilhou um vídeo antes de ir à academia, exibindo um conjunto justo na cor verde. A cantora falou com confiança e afirmou: “Gostosa anda com gostosa. Sorte de quem é e azar de quem não gosta. Já chama sua amiga e bora treinar”. A artista, que emagreceu 85 kg após passar por cirurgia bariátrica, aproveitou para provocar os seguidores. Veja vídeo no fim da matéria.

Para mais detalhes sobre a transformação de Jojo e suas declarações inspiradoras, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

