Jojo Todynho exibe corpo após perder 85 kg e provoca: “Insuportável, mas gostosa”
Cantora compartilha vídeo antes do treino e fala sobre autoestima e transformação após cirurgia bariátrica
Jojo Todynho, de 28 anos, começou o dia cheia de energia nesta terça-feira (12) e compartilhou um vídeo antes de ir à academia, exibindo um conjunto justo na cor verde. A cantora falou com confiança e afirmou: “Gostosa anda com gostosa. Sorte de quem é e azar de quem não gosta. Já chama sua amiga e bora treinar”. A artista, que emagreceu 85 kg após passar por cirurgia bariátrica, aproveitou para provocar os seguidores. Veja vídeo no fim da matéria.
Jojo Todynho, de 28 anos, começou o dia cheia de energia nesta terça-feira (12) e compartilhou um vídeo antes de ir à academia, exibindo um conjunto justo na cor verde. A cantora falou com confiança e afirmou: “Gostosa anda com gostosa. Sorte de quem é e azar de quem não gosta. Já chama sua amiga e bora treinar”. A artista, que emagreceu 85 kg após passar por cirurgia bariátrica, aproveitou para provocar os seguidores. Veja vídeo no fim da matéria.
Para mais detalhes sobre a transformação de Jojo e suas declarações inspiradoras, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
Para mais detalhes sobre a transformação de Jojo e suas declarações inspiradoras, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: