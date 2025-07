Jojo Todynho vai parar na delegacia após ser acusada de transfobia Influenciadora Amanda Froes acusa cantora de ofensas discriminatórias e busca reparação judicial de R$ 50 mil por danos morais. O conteúdo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 01/07/2025 - 12h57 (Atualizado em 01/07/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jojo Todynho vai parar na delegacia após ser acusada de transfobia (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

O embate entre a cantora Jojo Todynho e a influenciadora digital Amanda Froes, moradoras do mesmo condomínio na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (30). Jojo compareceu à 42ª Delegacia de Polícia, no Recreio dos Bandeirantes, para prestar depoimento no inquérito que investiga as acusações feitas por Amanda, que afirma ter sido vítima de transfobia e agressões verbais por parte da artista.

Para saber mais sobre essa polêmica e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Ex-funcionária de Alexandre Pires é condenada por desviar R$ 1,5 milhão do cantor e da esposa

Anitta posa com namorado e mostra ‘novo rosto’ em Roma

Há seis meses fora da TV, Paulo Mathias comemora nova fase: ‘Nunca ganhei tanto’