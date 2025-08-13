Juliano Floss exibe transformação corporal após rotina intensa de treinos; veja antes e depois Influenciador compartilha vídeo mostrando evolução física e detalha dedicação à saúde Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 13/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 13/08/2025 - 09h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Juliano Floss (Foto: Instagram) Feed TV

O influenciador Juliano Floss chamou atenção nas redes sociais nesta terça-feira, 12 de agosto, ao compartilhar detalhes de sua rotina de treinos na academia. Em um vídeo publicado em seu perfil, ele mostrou exercícios focados no fortalecimento de membros superiores, costas e abdômen, incluindo registros do seu “antes” para evidenciar a evolução física obtida nos últimos meses.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa transformação impressionante!

Leia Mais em Feed TV:

Mãe de Oruam sobre primeira visita ao rapper na prisão: “Vi meu filho sorridente”

Anitta comemora gravidez de companheiro de mais de 10 anos: ‘Choque’

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá são flagrados fazendo compras em São Paulo