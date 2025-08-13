Juliano Floss exibe transformação corporal após rotina intensa de treinos; veja antes e depois
Influenciador compartilha vídeo mostrando evolução física e detalha dedicação à saúde
O influenciador Juliano Floss chamou atenção nas redes sociais nesta terça-feira, 12 de agosto, ao compartilhar detalhes de sua rotina de treinos na academia. Em um vídeo publicado em seu perfil, ele mostrou exercícios focados no fortalecimento de membros superiores, costas e abdômen, incluindo registros do seu “antes” para evidenciar a evolução física obtida nos últimos meses.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa transformação impressionante!
