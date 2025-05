Kylie Jenner estaria mandando indiretas para Timothée Chalamet com fotos ousadas Especialista diz que publicações podem revelar desconforto com o afastamento do ator O conteúdo Kylie Jenner estaria mandando indiretas... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 23/05/2025 - 17h17 (Atualizado em 23/05/2025 - 17h17 ) twitter

Kylie Jenner (Foto: Instagram) Feed TV

Kylie Jenner movimentou as redes sociais recentemente com uma sequência de fotos provocantes, e, segundo a especialista em linguagem corporal Judi James, isso pode não ser apenas uma exibição de estilo. Em entrevista ao Daily Mail, ela afirmou que as imagens seriam uma forma de mandar um recado direto ao namorado, Timothée Chalamet.

Consulte no nosso parceiro Feed TV para saber mais sobre essa história intrigante!

