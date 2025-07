Kyra Gracie revela que filhos não querem ser atletas de jiu-jitsu: “Pressão” Ex-lutadora defende prática do esporte como ferramenta de autoconfiança e disciplina, mas critica ambiente tóxico das competições O...

Apesar de fazer parte de uma das famílias mais tradicionais do jiu-jitsu brasileiro, Kyra Gracie escolheu um caminho diferente para a nova geração. Em suas redes sociais, na última quinta-feira (3), a ex-lutadora revelou que seus filhos, frutos do relacionamento com o ator Malvino Salvador, não têm interesse em disputar campeonatos. O casal é pai de Ayra, de 10 anos, Kyara, de 9, e Rayan, de 4.

