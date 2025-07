Lorena Maria rebate críticas por viagem do filho com MC Daniel: “Jamais posso proibir” Influenciadora fala sobre saudade e defende direito do pai de compartilhar momentos com o bebê durante viagem a Maceió O conteúdo Lorena... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 11/07/2025 - 17h18 (Atualizado em 11/07/2025 - 17h18 ) twitter

MC Daniel e Lorena Maria (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

A influenciadora Lorena Maria, de 26 anos, usou suas redes sociais nesta sexta-feira (11) para responder comentários sobre a recente viagem do filho, Rás, com o pai, MC Daniel, para Maceió. Ao ser questionada por uma seguidora sobre a decisão de permitir que o bebê viajasse com o funkeiro, Lorena foi firme em sua resposta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!

