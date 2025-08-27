Logo R7.com
Luan Pereira esclarece rumores de namoro com influenciadora Victoria Miranda

Cantor afirma que apenas está conhecendo a jovem e desmente relação oficial

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Luan Pereira e affair (Foto Instagram) Feed TV

Nesta terça-feira (21), o cantor Luan Pereira, de 22 anos, usou as redes sociais para esclarecer rumores sobre um suposto namoro com a influenciadora de moda e lifestyle Victoria Miranda, de Goiânia. Ele afirmou que, apesar de estarem se conhecendo, não há um relacionamento oficial entre os dois.

