Luan Pereira esclarece rumores de namoro com influenciadora Victoria Miranda
Cantor afirma que apenas está conhecendo a jovem e desmente relação oficial
Nesta terça-feira (21), o cantor Luan Pereira, de 22 anos, usou as redes sociais para esclarecer rumores sobre um suposto namoro com a influenciadora de moda e lifestyle Victoria Miranda, de Goiânia. Ele afirmou que, apesar de estarem se conhecendo, não há um relacionamento oficial entre os dois.
Para mais detalhes sobre essa história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
