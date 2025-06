Luísa Sonza é detonada por não ajudar avó financeiramente: “Nem gosto” Cantora rebate comentários sobre não ter financiado o negócio e exalta força da avó: "Ela sempre foi independente" O conteúdo Luísa... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 30/06/2025 - 20h16 (Atualizado em 30/06/2025 - 20h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Luísa Sonza (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

Mesmo aos 73 anos, Mari Gerloff não pensa em parar. A avó da cantora Luísa Sonza acaba de inaugurar seu próprio salão de cabeleireiros em Tuparendi, no interior do Rio Grande do Sul. Apesar da celebração, a abertura do espaço gerou comentários negativos nas redes sociais, direcionados não a Mari, mas à neta famosa. Internautas passaram a criticar Luísa por supostamente não ter financiado toda a estrutura do empreendimento, já que possui ampla condição financeira.

Para saber mais sobre a resposta de Luísa Sonza e a história de sua avó, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Amiga de Virginia choca ao revelar motivo do divórcio com Zé Felipe: “Traição”

Cleo Pires revela que vive relação tóxica: ‘Demorei para enxergar isso’

Irmão de Marília Mendonça se pronuncia após mãe ser chamada de ladra e oportunista