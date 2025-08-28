Logo R7.com
Mãe de Gustavo Mioto fala sobre fim definitivo do namoro do cantor com Ana Castela

Jussara Mioto pediu respeito aos dois artistas em meio a boatos de envolvimento da sertaneja com Zé Felipe

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Gustavo Mioto e Ana Castela (Foto: Instagram) Feed TV

Nesta quinta-feira (28), Jussara Mioto, mãe de Gustavo Mioto, se manifestou nas redes sociais sobre o fim do relacionamento do cantor com Ana Castela. O namoro, marcado por idas e vindas, teve o término definitivo anunciado em dezembro de 2024, mas voltou a ser assunto entre fãs após rumores envolvendo a “Boiadeira” e Zé Felipe.

