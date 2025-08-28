Mãe de Gustavo Mioto fala sobre fim definitivo do namoro do cantor com Ana Castela
Jussara Mioto pediu respeito aos dois artistas em meio a boatos de envolvimento da sertaneja com Zé Felipe
Nesta quinta-feira (28), Jussara Mioto, mãe de Gustavo Mioto, se manifestou nas redes sociais sobre o fim do relacionamento do cantor com Ana Castela. O namoro, marcado por idas e vindas, teve o término definitivo anunciado em dezembro de 2024, mas voltou a ser assunto entre fãs após rumores envolvendo a “Boiadeira” e Zé Felipe.
Nesta quinta-feira (28), Jussara Mioto, mãe de Gustavo Mioto, se manifestou nas redes sociais sobre o fim do relacionamento do cantor com Ana Castela. O namoro, marcado por idas e vindas, teve o término definitivo anunciado em dezembro de 2024, mas voltou a ser assunto entre fãs após rumores envolvendo a “Boiadeira” e Zé Felipe.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes dessa história!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes dessa história!
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: