Maite Perroni, ex-RBD, estreia em Hollywood ao lado de estrela da Marvel A ex-Rebelde interpreta uma mãe conservadora em “No Te Olvides”, produção que celebra raízes latinas e marca o encontro entre três... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 17/04/2025 - 09h45 (Atualizado em 17/04/2025 - 09h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maite Perroni (Foto Reprodução Redes Sociais)

A atriz e cantora Maite Perroni, conhecida mundialmente por seu papel como Lupita na novela Rebelde, dará um novo passo em sua carreira com sua estreia no cinema de Hollywood. Aos 42 anos, ela protagoniza o musical No Te Olvides, uma história tocante sobre identidade, família e memória, ao lado da jovem atriz Xochitl Gomez, de 18 anos — que interpreta América Chavez no universo da Marvel.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa emocionante estreia!

Leia Mais em Feed TV:

Lipe Ribeiro e esposa recusam convite para reality; saiba o verdadeiro motivo!

Otávio Mesquita rebate Juliana Oliveira após vídeo detalhando denúncia de estupro

Virginia Fonseca e Zé Felipe celebram a Páscoa com solidariedade em projeto social de Goiás