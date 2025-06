Maraisa choca público ao revelar estar casada; assessoria comenta Assessoria da cantora esclarece que tudo não passou de uma brincadeira após declaração nos bastidores de show O conteúdo Maraisa choca... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 11/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 11/06/2025 - 12h17 ) twitter

Maraisa e Fernando Mocó (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

A cantora Maraisa, que faz dupla com Maiara, movimentou as redes sociais ao declarar que já havia se casado com Fernando Mocó, seu noivo. A afirmação, no entanto, não passou de uma brincadeira feita pela artista, que viralizou e acabou ganhando destaque na mídia.

Para saber mais sobre essa história e a repercussão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

