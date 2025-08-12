Marjorie Estiano faz rara aparição com namorado discreto; saiba quem é
Atriz e médico, que mantém relacionamento discreto, aproveitam momento especial nos bastidores da moda
Na última semana, Marjorie Estiano participou de um evento ao lado do namorado, o médico Márcio Maranhão, em um momento de lazer junto a amigos. O casal, que costuma preservar a vida pessoal longe dos holofotes, foi visto demonstrando carinho em uma selfie compartilhada nas redes sociais, com os rostos coladinhos.
Na última semana, Marjorie Estiano participou de um evento ao lado do namorado, o médico Márcio Maranhão, em um momento de lazer junto a amigos. O casal, que costuma preservar a vida pessoal longe dos holofotes, foi visto demonstrando carinho em uma selfie compartilhada nas redes sociais, com os rostos coladinhos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes sobre esse momento especial!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes sobre esse momento especial!
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: