Marjorie Estiano faz rara aparição com namorado discreto; saiba quem é

Atriz e médico, que mantém relacionamento discreto, aproveitam momento especial nos bastidores da moda

Marjorie Estiano e namorado (Foto: Instagram) Feed TV

Na última semana, Marjorie Estiano participou de um evento ao lado do namorado, o médico Márcio Maranhão, em um momento de lazer junto a amigos. O casal, que costuma preservar a vida pessoal longe dos holofotes, foi visto demonstrando carinho em uma selfie compartilhada nas redes sociais, com os rostos coladinhos.

