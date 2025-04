Meghan Markle rebate críticas após vídeo viral com Príncipe Harry Duquesa publicou vídeo com beijo nos bastidores após rumores sobre crise no casamento ganharem força O conteúdo Meghan Markle rebate... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 25/04/2025 - 16h21 (Atualizado em 25/04/2025 - 16h21 ) twitter

Harry e Meghan Markle (Foto: Instagram) Feed TV

Um vídeo que mostra Meghan Markle aparentemente ignorando um gesto de carinho do Príncipe Harry viralizou nas redes sociais nos últimos dias, gerando especulações sobre uma suposta crise no relacionamento do casal. A gravação foi feita durante a chegada dos dois ao TIME100 Summit, evento que aconteceu em Nova York no último dia 23 de abril.

Consulte no nosso parceiro Feed TV para ler a matéria completa!

