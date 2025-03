Modelo que teria transado com Neymar revela valores para novos encontros Any Awuada, que disse ter se envolvido com Neymar, oferece encontros que chegam a custar R$ 14 mil. O conteúdo Modelo que teria transado... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 17/03/2025 - 12h48 (Atualizado em 17/03/2025 - 12h48 ) twitter

Awada (Foto Instagram)

A modelo Any Awuada, que recentemente gerou polêmica ao afirmar que teve um encontro íntimo com Neymar durante uma festa em Araçoiaba da Serra, São Paulo, revelou que faz parte de um site de acompanhantes de luxo. Segundo uma investigação do NaTelinha, quem desejar sair com Any pode precisar pagar até R$ 14 mil, caso queira uma pernoite com ela.

Saiba mais sobre os detalhes dessa polêmica e os valores revelados por Any Awuada consultando a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

