Murilo Couto e outros dois humoristas são barrados no aeroporto e tem show cancelado em Moçambique Eles fariam show do grupo "Tons de Comédia" na capital moçambicana, mas foram retidos no aeroporto sem explicação oficial Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 20/07/2025 - 18h57 (Atualizado em 20/07/2025 - 18h57 )

Murilo Couto Feed TV

O humorista Murilo Couto foi impedido de entrar em Moçambique neste domingo (20) e teve que cancelar uma apresentação na capital, Maputo. Ele integrava o elenco do espetáculo “Tons de Comédia”, ao lado do angolano Gilmário Vemba e do português Hugo Sousa, também barrados no aeroporto. Entenda detalhes abaixo.

Para mais informações sobre este incidente e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

