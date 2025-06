Na luta contra o câncer, Preta Gil faz desabafo enquanto toma medicação Cantora iniciou terapia nos Estados Unidos e compartilhou momento de carinho e esperança ao lado da irmã e da melhor amiga O conteúdo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 17/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 17/06/2025 - 12h37 ) twitter

Preta Gil (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

Em meio à luta contra o câncer, Preta Gil tem demonstrado força e gratidão ao compartilhar com seus seguidores os bastidores do tratamento que iniciou recentemente nos Estados Unidos. Na segunda-feira (16/06), a artista usou as redes sociais para publicar uma mensagem de agradecimento à irmã Maria Gil e à amiga de longa data, Ju de Paulla, que a acompanham neste momento delicado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante jornada!

