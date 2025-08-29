Naiara Azevedo se derrete ao falar sobre namorado: “Nunca tinha amado antes” Cantora fala sobre maternidade, saúde e próximos projetos Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 29/08/2025 - 12h58 ) twitter

Naiara Azevedo e namorado (Foto Instagram) Feed TV

Nesta semana, a cantora Naiara Azevedo, de 35 anos, compartilhou detalhes de sua fase de renovação pessoal e profissional. Em um relacionamento com o empresário Bruno Carneiro desde 2024, a artista revela que aprendeu a amar de forma plena com o parceiro e que a relação despertou nela o desejo da maternidade, mesmo atuando como madrasta do filho dele.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre a nova fase da artista!

