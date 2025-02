Natinha do vôlei expõe traição do namorado em surpresa ao vivo: ‘Um lixo’ "Ele é um lixo", disparou a jogadora da seleção ao expor traição do namorado durante uma surpresa romântica O conteúdo Natinha do vôlei... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 10/02/2025 - 11h26 (Atualizado em 10/02/2025 - 11h26 ) twitter

Natinha e João Pedro (Foto: Instagram)

No último domingo (9), Natinha, jogadora da Seleção Brasileira de vôlei, usou as redes sociais para expor a traição do namorado, o massagista e fisioterapeuta João Pedro. A atleta revelou ter descoberto tudo enquanto fazia uma surpresa romântica para ele no Rio de Janeiro e não conteve a emoção ao desabafar com os seguidores.

Para saber todos os detalhes dessa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

