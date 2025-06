Pais de Larissa Manoela baixam preço de mansão em R$ 3,5 milhões; saiba motivo Localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, casa de 1000 m² foi motivo de briga familiar O conteúdo Pais de Larissa Manoela... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 13/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 13/06/2025 - 11h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pais de Larissa Manoela (Foto: Instagram) Feed TV

A mansão que pertencia à atriz Larissa Manoela e está em nome dos seus pais teve o valor reduzido em R$ 3,5 milhões. O imóvel, localizado em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi colocado à venda há cerca de dois anos por R$ 10 milhões. Veja foto do anúncio do imóvel abaixo!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Feed TV:

Veja os detalhes da mansão de R$ 27 milhões de Zé Felipe

Gordão da XJ pede perdão à ex-namorada: ‘Meu coração ainda é seu’

Thais Carla diz que Paulo Gustavo era gordofóbico e gera polêmica na web