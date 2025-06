Pedido de guarda de Léo gera unfollow entre Dona Ruth e mãe de Murilo Huff Em meio à disputa judicial, ex-sogras deixam de se seguir nas redes; cantor afirma querer cumprir papel de pai O conteúdo Pedido de... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 24/06/2025 - 14h57 (Atualizado em 24/06/2025 - 14h57 ) twitter

dona-ruth-murilo-huff-mae_widelg Feed TV

A notícia de que Murilo Huff entrou na Justiça para pedir a guarda unilateral de Léo, seu filho com Marília Mendonça (1995-2021), movimentou as redes sociais na tarde desta segunda-feira (23). Atualmente, os cuidados com o menino de 5 anos são compartilhados entre o cantor e a avó materna, Dona Ruth Moreira. O processo corre em segredo de Justiça.

