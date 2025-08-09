Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Poliana Rocha expõe ‘pegadinha’ que filha de Virginia aprontou com ela: ‘Tem noção?’

A esposa de Leonardo revelou o que sua neta aprontou com ela enquanto estava fora O conteúdo Poliana Rocha expõe ‘pegadinha’ que filha...

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Poliana Rocha Virginia e Maria Flor (Instagram) Feed TV

A jornalista e influenciadora Poliana Rocha confidenciou uma situação inusitada que viveu com a neta, Maria Flor. A filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe acabou “pregando uma peça” na avó. Em um vídeo, a esposa de Leonardo revelou os detalhes do que aconteceu. Veja o vídeo no fim da matéria!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa divertida história!

Leia Mais em Feed TV:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.