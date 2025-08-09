Poliana Rocha expõe ‘pegadinha’ que filha de Virginia aprontou com ela: ‘Tem noção?’ A esposa de Leonardo revelou o que sua neta aprontou com ela enquanto estava fora O conteúdo Poliana Rocha expõe ‘pegadinha’ que filha... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 09/08/2025 - 12h57 (Atualizado em 09/08/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Poliana Rocha Virginia e Maria Flor (Instagram) Feed TV

A jornalista e influenciadora Poliana Rocha confidenciou uma situação inusitada que viveu com a neta, Maria Flor. A filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe acabou “pregando uma peça” na avó. Em um vídeo, a esposa de Leonardo revelou os detalhes do que aconteceu. Veja o vídeo no fim da matéria!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa divertida história!

Leia Mais em Feed TV:

Família de Arlindo Cruz faz pedido especial aos fãs para despedida do sambista; saiba qual

Virginia Fonseca abre o jogo sobre possibilidade de reatar com Zé Felipe: ‘Se for pra voltar’

Gretchen retruca Luana Piovani após deboche da atriz: “Não tem argumento”