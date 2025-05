Poliana Rocha revela crise de ciúmes de Leonardo após viagem: “Que desgrama é essa?” Influenciadora diverte seguidores ao relembrar episódio hilário com o marido, marcado por ciúmes e boas risadas após uma viagem a Belo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 06/05/2025 - 12h07 (Atualizado em 06/05/2025 - 12h07 ) twitter

Poliana Rocha e Leonardo Feed TV

Poliana Rocha arrancou gargalhadas de seus seguidores nesta segunda-feira (5) ao compartilhar nos stories do Instagram um momento inusitado vivido ao lado do marido, o cantor Leonardo. O episódio aconteceu após o casal retornar de uma viagem a Belo Horizonte, no último final de semana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa divertida história!

