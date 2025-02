Polícia conclui investigação sobre envolvimento de ex-namorada na morte de PC Siqueira; saiba resultado Maria Luiza Watanabe foi citada em denúncia, mas SSP-SP afirma que não há indícios de crime. O conteúdo Polícia conclui investigação... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 14/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 14/02/2025 - 15h07 ) twitter

PC Siqueira e namorada (Foto Reprodução Redes Sociais)

A Polícia Civil de São Paulo segue investigando as circunstâncias da morte do influenciador PC Siqueira, ocorrida em 27 de dezembro de 2023. Inicialmente, a apuração incluiu uma denúncia contra Maria Luiza Watanabe, ex-namorada do criador de conteúdo, que teria, supostamente, incitado o suicídio — o que configura crime no Brasil. No entanto, as autoridades afirmam que não encontraram evidências que sustentem essa acusação.

Para mais detalhes sobre o desfecho dessa investigação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

