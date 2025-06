Priscilla fala sobre nunca ter brigado com namorado: “Odiamos” Cantora comenta a ausência de conflitos e a importância da discrição na vida a dois O conteúdo Priscilla fala sobre nunca ter brigado... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 05/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 05/06/2025 - 12h57 ) twitter

Priscilla Alcantara (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

Em meio aos holofotes de sua carreira musical, Priscilla encontra equilíbrio também na vida pessoal. A cantora, que completa 20 anos de trajetória artística em 2025, divide apartamento no Rio de Janeiro com o DJ André Laudz, seu namorado há dois anos. Discreta quanto à relação, ela revelou em entrevista à Quem que nunca teve brigas com o parceiro, e usou as redes sociais para levantar uma reflexão sobre o tema.

Para saber mais sobre a visão de Priscilla sobre relacionamentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

