Questionado se Virginia Fonseca é narcisista, Zé Felipe dá resposta polêmica: "Masoquista" Cantor contou que casal passou por separação recente, mas reatou com ainda mais paixão O conteúdo Questionado se Virginia Fonseca é... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 11/03/2025 - 12h11 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h11 )

Zé Felipe e Virginia Fonseca (Foto Reprodução Instagram)

Zé Felipe chamou atenção dos seguidores na última segunda-feira (10) ao fazer revelações sobre seu casamento com Virginia Fonseca. Durante uma interação em uma caixinha de perguntas no Instagram de um amigo, o cantor não apenas comentou sobre a relação, mas também respondeu com ironia quando questionado se a esposa seria narcisista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa polêmica!

