Saiba de quem foi a decisão do fim do casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe Declaração feita durante o PodCats repercutiu nas redes sociais e gerou debates entre fãs do casal O conteúdo Saiba de quem foi a decisão... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 26/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 26/06/2025 - 13h37 ) twitter

Virginia e Zé Felipe (Foto: Instagram) Feed TV

O fim do casamento entre Virginia Fonseca e Zé Felipe, anunciado no final de maio, ainda está gerando repercussão nas redes sociais. A separação do casal, um dos mais comentados da internet brasileira, ganhou um novo capítulo na noite da última quarta-feira (25/06), após uma revelação feita pelo influenciador Mauricio Martins Junior, mais conhecido como MauMau.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes dessa história!

