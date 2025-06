Saiba quem é a ex-noiva de Zé Felipe apontada como novo affair do surfista Gabriel Medina Modelo e assistente de palco comemorou aniversário com presença do surfista, alimentando rumores de romance O conteúdo Saiba quem é... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 30/06/2025 - 14h17 (Atualizado em 30/06/2025 - 14h17 ) twitter

Isabella Arantes e Gabriel Medina (Foto Instagram) Feed TV

As especulações sobre um possível relacionamento entre Gabriel Medina e Isabella Arantes ganharam força após os dois serem vistos juntos em São Paulo no último fim de semana. O surfista foi flagrado ao lado da modelo durante o jantar de comemoração pelos 28 anos dela e também no show do rapper Veigh, onde os dois apareceram próximos no camarote.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes sobre essa nova relação!

