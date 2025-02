Saiba quem foi o artista brasileiro que fez Neymar ‘tremer’ de nervoso ao conhecer Craque relembra encontro inesperado com o ator e admite ter ficado suado e tremendo O conteúdo Saiba quem foi o artista brasileiro... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/02/2025 - 11h47 (Atualizado em 28/02/2025 - 11h47 ) twitter

Neymar (Foto Reprodução Redes Sociais)

Neymar, de 34 anos, sempre se considerou tranquilo quando o assunto é fama e grandes personalidades da mídia. No entanto, durante sua participação no podcast PodPah, nesta quinta-feira (27), o jogador do Santos F.C. confessou que um encontro com Renato Aragão, eterno intérprete de Didi, o deixou visivelmente nervoso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes desse encontro inusitado!

