Tays Reis se pronuncia sobre harmonização facial após tatuagem de Biel viralizar Cantora explica reação ao desenho feito pelo companheiro com o rosto dela e da filha O conteúdo Tays Reis se pronuncia sobre harmonização... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 08/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 08/07/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tays Reis e Biel (Foto: Instagram) Feed TV

Nesta terça-feira (8), Tays Reis utilizou as redes sociais para esclarecer boatos envolvendo procedimentos estéticos após a repercussão de um vídeo em que aparece reagindo à tatuagem feita por Biel. O cantor surpreendeu Tays com um desenho nas costas que retrata o rosto da cantora e da filha Pietra. No vídeo, Tays cobre a boca com a mão e, visivelmente desconfortável, comenta: “Não ficou parecida, não. Gabriel do céu… Amor, você já olhou direito isso? A prova de amor foi fod*, mas eu não tô parecida, nem a Pietra”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para mais detalhes sobre a reação de Tays e suas declarações sobre a harmonização facial!

Leia Mais em Feed TV:

Após ataques à filha, Ana Paula Siebert revela se continuará mostrando Vicky na web

Jogadora mais seguida do mundo é criticada por suposta mudança no rosto durante partida

João Guilherme aparece de cueca em vídeo e confessa se sentir ‘uma criança’