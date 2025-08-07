Thais Carla é criticada por ter ‘traído’ o movimento ‘body positive’ e rebate: “Ter mais saúde” Influenciadora fala sobre saúde, liberdade e acusações de trair o movimento body positive Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 07/08/2025 - 15h39 (Atualizado em 07/08/2025 - 15h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Thais Carla (foto: Instagram) Feed TV

A influenciadora e dançarina Thais Carla se pronunciou sobre as críticas que vem recebendo nas redes sociais após passar por uma cirurgia bariátrica. A artista, que realizou o procedimento há quase quatro meses, perdeu mais de 52 kg desde então e decidiu compartilhar sua experiência e reflexões com o público. As reações, no entanto, incluíram cobranças de seguidores que alegam que ela teria ido contra os princípios do movimento body positive, que prega a aceitação e valorização de todos os corpos.

Para saber mais sobre a posição de Thais e suas reflexões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Influenciador Maumau é preso após polícia encontrar arma em sua casa

Quem é a namorada de Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil?

Gabi Prado se desespera após postar foto sem querer do filho: ‘Não compartilhem’