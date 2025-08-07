Thais Carla é criticada por ter ‘traído’ o movimento ‘body positive’ e rebate: “Ter mais saúde”
Influenciadora fala sobre saúde, liberdade e acusações de trair o movimento body positive
A influenciadora e dançarina Thais Carla se pronunciou sobre as críticas que vem recebendo nas redes sociais após passar por uma cirurgia bariátrica. A artista, que realizou o procedimento há quase quatro meses, perdeu mais de 52 kg desde então e decidiu compartilhar sua experiência e reflexões com o público. As reações, no entanto, incluíram cobranças de seguidores que alegam que ela teria ido contra os princípios do movimento body positive, que prega a aceitação e valorização de todos os corpos.
Para saber mais sobre a posição de Thais e suas reflexões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
