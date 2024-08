Últimos Momentos de Silvio Santos: Pedido Emocionante de Patrícia Abravanel Na última gravação do Programa Silvio Santos, Patrícia Abravanel surpreendeu o público ao solicitar orações pela recuperação de seu... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 20/08/2024 - 09h34 (Atualizado em 20/08/2024 - 09h34 ) ‌



Na última gravação do Programa Silvio Santos, Patrícia Abravanel surpreendeu o público ao solicitar orações pela recuperação de seu pai, Silvio Santos. O apelo ocorreu pouco antes da confirmação do falecimento do icônico apresentador, no sábado (17), cuja saúde já estava comprometida, mas mantida em sigilo.

‌



