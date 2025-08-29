Val Marchiori desabafa após diagnóstico de câncer: “Esquisita”
Socialite fala sobre apoio da família e desafios emocionais após descoberta da doença
No auge dos 50 anos, a socialite Val Marchiori foi diagnosticada com câncer de mama. Em desabafo, a famosa compartilhou com sinceridade os impactos que a doença tem causado em sua autoestima.
