Val Marchiori detalha seu estado de saúde após cirurgia de câncer de mama
Diagnosticada com carcinoma em estágio inicial, socialite já deu início ao tratamento e reforçou a importância da prevenção
Val Marchiori, 50, passou por uma cirurgia para remover um tumor na mama nesta segunda-feira (1º/9), em São Paulo. A socialite esteve acompanhada dos filhos gêmeos, Eike e Victor, e do marido, Amilton Augusto.
Val Marchiori, 50, passou por uma cirurgia para remover um tumor na mama nesta segunda-feira (1º/9), em São Paulo. A socialite esteve acompanhada dos filhos gêmeos, Eike e Victor, e do marido, Amilton Augusto.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para mais detalhes sobre a recuperação de Val Marchiori.
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: