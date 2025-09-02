Logo R7.com
Val Marchiori detalha seu estado de saúde após cirurgia de câncer de mama

Diagnosticada com carcinoma em estágio inicial, socialite já deu início ao tratamento e reforçou a importância da prevenção

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Val Marchiori Feed TV

Val Marchiori, 50, passou por uma cirurgia para remover um tumor na mama nesta segunda-feira (1º/9), em São Paulo. A socialite esteve acompanhada dos filhos gêmeos, Eike e Victor, e do marido, Amilton Augusto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para mais detalhes sobre a recuperação de Val Marchiori.

