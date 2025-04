Viih Tube e Eliezer expõem detalhe de bastidores da festa da filha: ‘Não gosto de fazer’ A influenciadora, visivelmente cansada, postou selfie logo ao acordar, exibindo rosto sério e os cabelos bagunçados; veja detalhes... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 10/04/2025 - 12h09 (Atualizado em 10/04/2025 - 12h09 ) twitter

(Foto Instagram) (1)

Na manhã desta quinta-feira (10), Viih Tube compartilhou um momento descontraído com seus seguidores nas redes sociais, mostrando o impacto da grande festa de aniversário de 2 anos de sua filha, Lua, realizada na quarta-feira (9). A influenciadora, visivelmente cansada, postou uma selfie logo ao acordar, exibindo o rosto sério e os cabelos bagunçados, acompanhada de um simples “Bom dia”. A imagem rapidamente conquistou os fãs, que não deixaram de comentar sobre o estado visivelmente cansado da famosa.

Para saber mais sobre os detalhes da festa e as divertidas declarações do casal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

