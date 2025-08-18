Viih Tube exibe barriga reta pela primeira vez após cirurgias; veja foto Viih Tube mostra seu abdômen reto pela primeira vez após abdominoplastia, lipoaspiração e outras cirurgias em junho. Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 18/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 13h38 ) twitter

Viih Tube (Foto: Instagram) Feed TV

A influenciadora digital Viih Tube compartilhou uma foto nesta segunda-feira, 18, em seus stories, usando roupa de academia e chamou a atenção ao surgir de barriga de fora. Após dois meses de ter passado por uma série de procedimentos cirúrgicos em junho deste ano, a influencer revelou como está.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para saber mais sobre a transformação de Viih Tube!

