Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Viih Tube exibe barriga reta pela primeira vez após cirurgias; veja foto

Viih Tube mostra seu abdômen reto pela primeira vez após abdominoplastia, lipoaspiração e outras cirurgias em junho.

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Viih Tube (Foto: Instagram) Feed TV

A influenciadora digital Viih Tube compartilhou uma foto nesta segunda-feira, 18, em seus stories, usando roupa de academia e chamou a atenção ao surgir de barriga de fora. Após dois meses de ter passado por uma série de procedimentos cirúrgicos em junho deste ano, a influencer revelou como está.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para saber mais sobre a transformação de Viih Tube!

Leia Mais em Feed TV:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.