Viih Tube exibe barriga reta pela primeira vez após cirurgias; veja foto
Viih Tube mostra seu abdômen reto pela primeira vez após abdominoplastia, lipoaspiração e outras cirurgias em junho.
A influenciadora digital Viih Tube compartilhou uma foto nesta segunda-feira, 18, em seus stories, usando roupa de academia e chamou a atenção ao surgir de barriga de fora. Após dois meses de ter passado por uma série de procedimentos cirúrgicos em junho deste ano, a influencer revelou como está.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para saber mais sobre a transformação de Viih Tube!
