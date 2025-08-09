Virginia Fonseca abre o jogo sobre possibilidade de reatar com Zé Felipe: ‘Se for pra voltar’ Influenciadora confessou a possibilidade de voltar com o filho do cantor Leonardo após separação recente O conteúdo Virginia Fonseca... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 09/08/2025 - 12h18 (Atualizado em 09/08/2025 - 12h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Zé Felipe e Virginia (Foto: Instagram) Feed TV

Virginia Fonseca comentou pela primeira vez sobre o futuro da relação com o ex-marido, Zé Felipe. Em entrevista, a famosa abriu o jogo sobre a possibilidade de uma possível reconciliação. Veja detalhes abaixo!

Para mais informações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Gretchen retruca Luana Piovani após deboche da atriz: “Não tem argumento”

Tom Cavalcante leva filha para dar à luz em hospital: “Grande momento”

Arlindo Cruz deixa herança milionária; saiba valor e com quem fica