Virginia Fonseca abre o jogo sobre possibilidade de reatar com Zé Felipe: ‘Se for pra voltar’

Influenciadora confessou a possibilidade de voltar com o filho do cantor Leonardo após separação recente O conteúdo Virginia Fonseca...

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Zé Felipe e Virginia (Foto: Instagram) Feed TV

Virginia Fonseca comentou pela primeira vez sobre o futuro da relação com o ex-marido, Zé Felipe. Em entrevista, a famosa abriu o jogo sobre a possibilidade de uma possível reconciliação. Veja detalhes abaixo!

