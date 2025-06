Virginia Fonseca choca ao fazer revelação inusitada sobre a mãe: ‘Fiquei destruída’ Durante o programa Sabadou, influenciadora falou pela primeira vez sobre como reagiu ao relacionamento de Margareth Serrão com o sanfoneiro... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 16/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 16/06/2025 - 12h17 ) twitter

Virginia Fonseca e sua mãe (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

No último sábado, 14 de junho, Virgínia Fonseca surpreendeu o público ao revelar, com sinceridade, o que sentiu ao descobrir o novo relacionamento da mãe, Margareth Serrão. Durante a conversa, a influenciadora confessou que não lidou bem no início com o namoro de Margareth com o sanfoneiro Danilo — e que chegou a ficar emocionalmente abalada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa revelação impactante!

