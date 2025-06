Virginia Fonseca dança música de Zé Felipe a pedido de Maria Alice e Maria Flor Influencer dança hit do ex-marido a pedido das filhas e reforça compromisso com a criação das crianças, apesar do fim do relacionamento... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 09/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 09/06/2025 - 13h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Virginia Fonseca (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

Mesmo após a separação, Virginia Fonseca, de 26 anos, continua apoiando Zé Felipe, de 27. Nesta segunda-feira (9), a influencer compartilhou nos stories do Instagram um momento especial com as filhas Maria Flor e Maria Alice, que pediram para dançar a música “Quem Te Machucou”, do pai — faixa conhecida pelo refrão “do papai” e popularizada nas redes sociais como “Mina Bandida”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Feed TV:

Lexa desabafa após saída da Unidos da Tijuca: ‘Decidiram ter uma nova rainha’

Raquel Brito se pronuncia sobre briga em estádio: “Pelo amor de Deus”

Simone Mendes revela valor de seu primeiro cachê; valor vai te surpreender